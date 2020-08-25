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25 авг 2020

Автомобиль Tesla станет персональным секьюрити

Автомобиль Tesla станет персональным секьюрити

Американский производитель намерен получить разрешение на использование мощных датчиков, чтобы их автомобили смогли бы спасать детей и предотвращать кражи

Tesla  обратилась в Федеральную комиссию по связи с просьбой разрешить использование системы, которая смогла бы сделать машины безопаснее. Как пишет AutoBlog, предполагается, что технология не позволит забыть ребенка в автомобиле (нередки случаи, когда детей оставляют в запертой машине в жару) и сможет повысить эффективность систем предотвращения краж.

Калифорнийский автопроизводитель хочет получить разрешение на использование датчиков миллиметрового диапазона — они будут работать на более высокой мощности, чем разрешено действующими в США правилами. В Tesla заявляют, что их технология гораздо эффективнее, чем существующие системы обнаружения пассажиров на основе данных с камер и встроенных в сиденья датчиков. Например, она может «увидеть» ребенка сквозь одеяло или заметить оставленный на сиденье предмет.

При написании новости использовалась информация:
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