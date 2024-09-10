Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2024

Автомобили Tesla можно будет “заправлять” по беспроводной зарядке

Автомобили Tesla можно будет “заправлять” по беспроводной зарядке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla запатентовала новую разработку индукционного заряда батарей. С ее помощью можно будет “заправлять” электромобили без прямого подключению к источнику питания

Идея данной разработки кроется в создании максимально автономной системы управления автомобилей без человеческого воздействия. Если учитывать планы компании сделать самую продвинутую систему автопилота, которая должна дебютировать на роботакси Tesla, то по замыслу производителя, такие автомобили должны заряжаться самостоятельно. В связи с этим предполагается, что анонс беспроводной зарядки для электромобилей Tesla должен состояться 10 октября на презентации роботакси.

В самом патенте упоминается, что такая система состоит из двух элементов: блока управления и индукционной панели, установленной в пол. Судя по всему, автомобилю с такой беспроводной зарядкой достаточно только заехать на специальную “заправочную” платформу и начнется автоматическое пополнение заряда батарей. Отмечается, что Tesla Cybertruck уже адаптирован под возможное применение данной системы и вероятно, сразу после роботакси ее получит электропикап.

При написании новости использовалась информация:
electrek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y (2021)

Обновленная Tesla Model Y получит три ряда сидений

30 августа 2024
Tesla Cybertruck (2025)

Компания Tesla открыла предзаказ на Cybertruck с увеличенным запасом хода

16 августа 2024
Tesla Roadster

Новый Tesla Roadster выйдет на рынок в 2025 году

25 июля 2024

Tesla тестирует обновленный кроссовер Model Y

09 июля 2024
Tesla Model Y (2021)

Илон Маск не планирует обновлять Tesla Model Y

11 июня 2024
Tesla Cybertruck

Первый Tesla Cybertruck в России заметили на московских улицах

03 мая 2024

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 7 5