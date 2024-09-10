Автомобили Tesla можно будет “заправлять” по беспроводной зарядке

Компания Tesla запатентовала новую разработку индукционного заряда батарей. С ее помощью можно будет “заправлять” электромобили без прямого подключению к источнику питания

Идея данной разработки кроется в создании максимально автономной системы управления автомобилей без человеческого воздействия. Если учитывать планы компании сделать самую продвинутую систему автопилота, которая должна дебютировать на роботакси Tesla, то по замыслу производителя, такие автомобили должны заряжаться самостоятельно. В связи с этим предполагается, что анонс беспроводной зарядки для электромобилей Tesla должен состояться 10 октября на презентации роботакси.

В самом патенте упоминается, что такая система состоит из двух элементов: блока управления и индукционной панели, установленной в пол. Судя по всему, автомобилю с такой беспроводной зарядкой достаточно только заехать на специальную “заправочную” платформу и начнется автоматическое пополнение заряда батарей. Отмечается, что Tesla Cybertruck уже адаптирован под возможное применение данной системы и вероятно, сразу после роботакси ее получит электропикап.