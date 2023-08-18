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18 авг 2023

Автомобили Tesla продолжают дешеветь

Автомобили Tesla продолжают дешеветь

Компания Tesla продолжает снижать стоимость своих моделей для китайского рынка. Американская компания чувствует серьезную конкуренцию со стороны китайских брендов

Сумарно за последний год модельный ряд компании, представленный в Китае, подешевел примерно на 40%. В начале этой недели Tesla снизила стоимость Model Y в версиях Range и Performance на 14 000 юаней (179 000 рублей). Теперь автомобили оцениваются от 299 900 юаней (3 835 000 рублей) и 349 900 юаней (4 475 000 рублей) соответственно.

Теперь стало известно, что Model S и Model X подешевели на 70 000 юаней (900 000 рублей). Соответственно стоимость Model S сейчас оценивается от 754 900 юаней (9 655 000 рублей), а Model X - 836 000 юаней (10 692 000 рублей).

Предполагается, что такое урезание цены - это естественный процесс, поскольку стоимость автомобилей Tesla в Китае всегда была завышенной. Однако не стоит забывать про постоянно растущую конкуренцию в Китае в сегменте электромобилей. К примеру, за последние полгода электромобилей китайской марки BYD было продано 230 тыс. экземпляров, когда Tesla смогла реализовать 31 тыс.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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