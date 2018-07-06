Несмотря на то, что глава Tesla Илон Маск постоянно делает громкие заявления о новых моделях, которые появятся в будущем, о том, что у компании все хорошо, и она наращивает выпуск автомобилей, из компании продолжается исход топ-менеджеров.

Последняя потеря Tesla: старший вице-президент по инжинирингу Даг Филд, который проработал в компании более пяти лет. Его Tesla перекупила у Apple, где он занимался разработкой автономных автомобилей. Филд ушел в мае в отпуск, а вернувшись, подал заявление об отставке. Именно Филд разрабатывал бюджетный электроседан Model 3, приложил он руку и к проектированию кроссовера Model X.

Все началось в апреле, когда Илон Маск взял под свой контроль обязанности Филда, связанные с курированием производства Model 3. «Даг, которого я считаю одним из талантливейших менеджеров инженерных проектов современности сосредоточится на инженерном аспекте», — заявил тогда Илон Маск.

Ранее в этом году из Tesla ушел Мэттью Скволл, который отвечал за эксплуатационные характеристики электромобилей. Он перешел на работу в компанию Waymo («дочка» Google), разрабатывающую систему автономного вождения.

Всего за последние пару лет компанию Tesla покинуло более десятка ведущих специалистов, разрабатывавших как сами электромобили, так и системы автономного вождения для них.

