Илон Маск раскрыл стоимость нового пикапа Tesla

Большой пикап будет обладать двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Автомобиль станет одним из самых дешевых электрокаров американского бренда

Основатель марки Tesla недавно дал интервью изданию Insideevs, где и раскрыл несколько деталей относительно нового пикапа. «У вас должна быть возможность купить действительно отличный пикап за 49 тыс. долларов или даже заплатив меньшую сумму»,— заявил Маск.

Также отец-основатель электрического гиганта поделился информацией о внешности и технических характеристиках модели. Илон Маск заявил, что новинка будет представлять собой большой пикап с двойной кабиной и посадочными местами для шести человек. Автомобиль получит футуристический дизайн в стиле киберпанк. Уже в стандартной комплектации у машины будет два электрических двигателя и полный привод. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки аккумуляторов примерно 650–800 километров.

Из интересных особенностей модели можно отметить адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки в зависимости от конкретной нагрузки. Она, к слову, будет доступна уже в базовой комплектации. Также пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.