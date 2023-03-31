Илон Маск занялся пивоварением

У каждого, уважающего себя, автомобильного бренда есть набор фирменных аксессуаров – что только туда не входит: велосипеды, одежда. Некоторые компании совместно с производителями мобильных устройств кооперируются и создают уникальные смартфоны. Разумеется, вниманием не обходят и алкоголь, предпочитая выпускать лимитированные коллекции вин или крепких напитков. Впрочем, есть и альтернативные варианты

К примеру, компания Tesla заявила о запуске продаж своего фирменного пива, которое варят не где-нибудь, а в Берлине - там же где фирма недавно открыла свою «гигафабрику» по производству автомобилей. Интересен и состав напитка, ибо здесь заявлен некий «кибернетический хмель».

Пожалуй, самое главное в данном пиве – тара, куда оно налито. Фирменные бутылки выполнены в особом стиле, который должен относить нас к пикапам Cybertruck. Также прямо поверх черного матового стекла нанесены надписи «Tesla», которые светятся в темноте.