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14 сен 2017

Известна дата премьеры грузовика Tesla

Известна дата премьеры грузовика Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Прототип седельного тягача Tesla будет представлен в конце октября этого года. Об этом в своем твиттере написал глава компании Илон Маск. О том, когда машина поступит в продажу по-прежнему ничего не известно.

«Премьера электрического седельного тягача и начало ее испытаний запланировано на 26 октября. Стоит взглянуть на этого зверя лично. Он невероятен», — написал Илон Маск.

По неофициальной информации запас хода от одной зарядки у электрического тягача Tesla при полной загрузке, то есть с груженным полуприцепом, не превысит 500 километров. Это втрое меньше, чем может пройти его аналог, оснащенный современным турбодизелем.

Ранее Илон Маск заявлял, что седельный тягач Tesla превзойдет всех конкурентов по величине крутящего момента, будет иметь динамику и управляемость спорткара и получит систему автономного вождения.

Пока компания опубликовала лишь тизер будущей новинки. Единственное, что из него понятно, седельный тягач Tesla будет бескапотник с очень продуманной аэродинамикой.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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