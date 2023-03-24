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24 мар 2023

Круглый руль на Tesla вызвал гигантский ажиотаж

Круглый руль на Tesla вызвал гигантский ажиотаж

Автомобили Tesla во многом не похожи на обычные машины. Более того, именно электрокары Илона Маска стали задавать некоторые тренды в индустрии, вроде повсеместной установки гигантских планшетов мультимедийной системы. Впрочем, некоторые вещи не все одобряют

Пожалуй, самым странным дизайнерским «штрихом» стал руль, точнее не руль, а штурвал, который похож на контроллер управления в каком-нибудь авиалайнере. Традиционную «баранку» Tesla стала предлагать в качестве аксессуаров несколько месяцев назад и за прошедшее время весь первоначальный запас был исчерпан. Автомобилисты буквально набросились на традиционный руль, несмотря на его высокую цену – более семисот долларов.

Представленный в 2021 году «штурвал» вызвал неоднозначную реакцию публики. Сторонники утверждали, что такой руль выглядит футуристично и не закрывает водителю обзор, а противники указывали на неудобство при маневрировании.

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