Круглый руль на Tesla вызвал гигантский ажиотаж

Автомобили Tesla во многом не похожи на обычные машины. Более того, именно электрокары Илона Маска стали задавать некоторые тренды в индустрии, вроде повсеместной установки гигантских планшетов мультимедийной системы. Впрочем, некоторые вещи не все одобряют

Пожалуй, самым странным дизайнерским «штрихом» стал руль, точнее не руль, а штурвал, который похож на контроллер управления в каком-нибудь авиалайнере. Традиционную «баранку» Tesla стала предлагать в качестве аксессуаров несколько месяцев назад и за прошедшее время весь первоначальный запас был исчерпан. Автомобилисты буквально набросились на традиционный руль, несмотря на его высокую цену – более семисот долларов.

Представленный в 2021 году «штурвал» вызвал неоднозначную реакцию публики. Сторонники утверждали, что такой руль выглядит футуристично и не закрывает водителю обзор, а противники указывали на неудобство при маневрировании.