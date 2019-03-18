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18 мар 2019

Кусок пикапа

Кусок пикапа

Похоже, все так были увлечены новым кроссовером Tesla Model Y, что, фактически, не заметили  тизера не менее важной модели, а именно пикапа Tesla

Да, Илон Маск поспешил выложить очередную порцию фотографий нового пикапа. На новом изображении можно увидеть контурное светодиодное освещение, размещенное, вероятно, на грузовой платформе. К слову о последней, сообщается, что борта платформы могут откидываться на специальных шарнирах и опускаться до земли.

Что касается техники, то по предварительной информации, в базовое оснащение пикапа войдёт двухмоторная силовая установка. В зависимости от емкости аккумуляторов, пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров. Интересно, что автомобиль будет оборудован специальной подвеской, которая будет автоматически подстраиваться, в зависимости от нагрузки.

Между тем, у Tesla уже есть конкурент, например, пикап R1T от компании Rivian, он обладает 360-миллиметровым дорожным просветом, четырьмя электромоторами, общей мощностью в 760 лошадиных сил и адаптивной подвеской. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.

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При написании новости использовалась информация:
motor, iXBT

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