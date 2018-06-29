Несмотря на тяжелое финансовое положение в Tesla не отказываются от планов по расширению модельной линейки и созданию электрического пикапа. Глава компании Илон Маск раскрыл первые подробности.

Как обычно все подробности о проекте Маск распространил через собственный твиттер. По его словам пикап получит двухмоторную силовую установку «с очень высоким крутящим моментом». Кроме того, пикап будет оснащен подвеской, динамически подстраивающейся под нагрузку. То есть, по крайней мере, на задней оси будут стоять пневмобаллоны.

Дверца грузовой платформы будет вращаться на шарнирном четвероугольнике, а также сможет опускаться до земли. Также пикап получит систему автопарковки и кругового видеообзора.

О создании пикапа Маск заявил в декабре прошлого года. «Я обещаю, что мы сделаем пикап сразу после кроссовера Model Y. Я уже почти пять лет держу в голове детали дизайна и технических решений для него. Я просто безумно хочу создать такую машину», — написал тогда Маск в своем твиттере.

По размерам машина будет сопоставима с бестселлером американского рынка, пикапом Ford F-150. Пикап Tesla обещает представить после вывода на рынок компактного кроссовера Model Y. Его дебют намечен на следующий год.

