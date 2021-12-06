Серийный Tesla Cybertruck станет мощнее и дороже

Вживую простые люди видели Cybertruck лишь единожды, когда Илон Маск приехал на нем на одно мероприятие, дабы развеять сомнения по поводу невозможности строительства такого автомобиля

Более этот пикап на публике не появлялся- только в интернете в рамках промо. При этом продажи данной модели должны начаться уже в конце 2022 года. Самое интересное, что с каждым днем появляется все больше и больше информации о серийной машине.

Так недавно стало известно, что у пикапа не будет версии с одним электромотором. В базе силовая установка будет состоять из двух двигателей. Условно среднюю версию оснастят тремя моторами, а старшая модификация получит четыре двигателя. Более того, она первой поступит в продажу. К сожалению, в данный момент СМИ не располагают информацией относительно мощности агрегатов. Правда, по слухам, в одной из модификаций мощность Cybertruck должна составить около тысячи лошадиных сил. Таким образом в Tesla хотят конкурировать с компанией Rivian и их моделью R1, которая также будет отличаться повышенной мощностью.