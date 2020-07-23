Tesla готовит серьезное обновление моделей S и X

Tesla работает над новым амбициозным проектом, получившим название Palladium. Зарубежные автомобильные издания сообщают, что его суть состоит в кардинальном обновлении двух электрических флагманов марки - моделей X и S

Предполагается, что в автомобилях обновятся как минимум блоки аккумуляторов, а также двигатели. Однако один из источников издания утверждает, что компания готовит и новые кузова для своих флагманских моделей. Причем речь идет не столько о новом дизайне, сколько об изменении силовой структуры кузовов.

Сообщается, что Tesla может расширить модельную линейку люксовым минивэном, хотя для американцев куда логичнее было бы поскорее вывести на рынок пикап. Между тем, модернизация флагманских моделей выглядит весьма логично. Model S дебютировала еще в 2012 году, и хотя с тех пор машина неоднократно обновлялась, она уже выглядит морально устаревшей. Кроссовер Model X вышел на рынок в конце 2015 года, но и ему не помешает небольшое обновление.