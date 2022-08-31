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31 авг 2022

Tesla наконец-то представила свой серийный тягач Semi

Tesla наконец-то представила свой серийный тягач Semi
Автор фото: фирма-производитель

С последними новинками компании Tesla получается странная ситуация – сперва публике показывают прототип, сообщая, что через год-другой уже покажут серийную версию

Затем, по наступлению времени,  людям показывают… нет, не серийную машину, а еще один прототип, клятвенно заверяя, что еще чуть-чуть и вы увидите серийный продукт. Так происходит с  пикапом Cybertruck и до недавнего времени это происходило с тягачом Semi.

Да, американская компания Tesla, наконец-то, опубликовала на своём сайте галерею с фотографиями экстерьера серийного электрического грузовика Semi. В целом, можно сказать одно – серийная машина, во многом повторяет концепт, разве что площадь остекления стала чуть меньше,  да колесные арки не стали закрывать глухими перегородками. Что касается интерьера, то тягач сохранит посадку водителя по центру салона.

Если говорить о технических компонентах, то Tesla Semi сможет ускоряться до 60 миль/ч (96 км/ч) за пять секунд. Правда, эта величина будет достижимой, если тягач едет пустым и без прицепа-трейлера.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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