Компания Tesla продолжает усиливать свою команду дизайнеров из-за грядущего расширения модельного ряда. Она наняла британского дизайнера Иана Кеттла, самой известной работой которого является кроссовер Volvo XC40

Шведскую компанию Кеттл покинул еще в феврале этого года и с тех пор о нем ничего не было слышно. Многие решили, что молодой британец решил пойти по стопам более опытных коллег и заняться самостоятельным бизнесом в области промышленного дизайна.

Однако, в итоге, Кеттл оказался в команде Tesla. За разработку каких моделей он будет отвечать пока неизвестно. Иан будет напрямую подчиняться шеф-дизайнеру компании Францу фон Хольцхаузену, который является одним из столпов современного автомобильного дизайна и входит в двадцатку дизайнеров всех времен по версии журнала Automobile.

Вероятнее всего, Иан Кеттл будет заниматься созданием облика моделей компании, предназначенных для европейского рынка. Среди них компактный кроссовер Model Y, который должен быть представлен уже в следующем году. Кроме того, наверняка, Кеттл будет работать и над обликом компактного хэтчбека, который Tesla намерена вывести на рынок в 2022 году. Последняя модель крайне важна для Tesla, так как позволит закрепиться в сегменте недорогих городских электромобилей.