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14 дек 2020

Tesla обеспечит своих клиентов бесплатной зарядкой

Tesla обеспечит своих клиентов бесплатной зарядкой

Такой щедрый бонус – не просто дар, а хитрый план, который, по мнению Илона Маска, должен серьезно подстегнуть продажи

Итак, по порядку, канадским и американским покупателям автомобилей Tesla предоставят бонус в виде бесплатного и безлимитного доступа к супер-терминалу быстрой зарядки (Supercharger).  Она, к слову, способна за пять минут увеличить запас хода на 120 километров,  а полный цикл должен пройти за сорок минут.

Собственно, бонус к зарядке будет доступен при покупке только двух моделей Tesla – кроссовера Model Y и седана Model 3. Кроме того есть два ограничения – базовая версия обоих автомобилей в сделку не входит, а сама акция действует только до конца этого года. Хотя, Илона Маска это не смущает, а между тем, чтобы достичь цели в 500 тысяч проданных машин за год, компании необходимо реализовать около 170 тысяч автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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