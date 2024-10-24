Tesla отказалась от выпуска недорого электрокара

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания пересмотрела планы по выпуску электрокара стоимостью 25 000 долларов (примерно 4 000 000 рублей), который должен был получить название Model 2

В частности, Маск подтвердил, что компания не намерена делать “гражданскую” версию Robotaxi, которая, по предположениям, должна была лечь в основу Model 2. Как заявил глава марки, “будущее за автономными автомобилями” и “иметь обычную Tesla за 25 000 долларов не имеет смысла”. Об этом Маск намекал и ранее, но сейчас подтвердил такие планы напрямую.

Однако для выхода автономных автомобилей, в том числе Robotaxi, остается решить ключевую проблему с автопилотом. Пока возможности таких систем от полной замены водителя находятся далеко. Пройдет некоторое время, может десятилетие, когда разработчики смогу довести автопилот 5 уровня до совершенства. Вероятно, только после этого можно было бы проанализировать, как поведет себя рынок с приходом полностью автономных автомобилей.

Кроме этого, не стоит забывать и про серьезную конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей, которые уже заполонили рынок недорогими электрокарами. Маловероятно, что Tesla Model 2 стоимостью 25 000 долларов смог бы привлечь большое внимание потребителей. Судя по всему, именно этого и опасается Илон Маск, переводя стрелки на свои глобальные планы на автономное будущее.

