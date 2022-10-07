Tesla откажется от ультразвуковых датчиков в автопилоте

Американская компания Tesla объявила о планах полностью отказаться от ультразвуковых датчиков на своих электромобилях. Теперь же автопилотируемый комплекс будет работать лишь с камерами

Да, изначально фирменный автопилот Tesla состоял из восьми камер, передним радаром и 12 интегрированными в кузовные панели ультразвуковыми датчиками. Сейчас же компания отказалась и от радара, и от датчиков - инженеры Tesla считают, что необходимо развивать технологию камер и сенсоров.

С современным программным обеспечением этот подход обеспечит системе Autopilot пространственное позиционирование в высоком разрешении, большую дальность видимости и способность распознавать объекты.