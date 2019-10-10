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10 окт 2019

Tesla подогреет и охладит ваc

Tesla подогреет и охладит ваc
Автор фото: фирма-производитель

Tesla решила «заново изобрести велосипед» в рамках технологии обогрева и вентиляции кресел: компания запатентовала технологию подогрева и охлаждения на основе циркулирующей жидкости

Немного технологии, сейчас, в современных автомобилях для обогрева кресел используются специальные металлические нити с большим сопротивлением, температура которых повышается при прохождении через них тока. Для охлаждения, в свою очередь, предусмотрены вентиляторы, которые создают поток воздуха.

В свою очередь, Tesla хочет совместить подогрев и охлаждение в единой системе. В кресло предполагается встроить систему трубок, по которым будет прокачиваться жидкость. В зависимости от выбранных настроек она станет нагреваться или охлаждаться. При этом между трубками и непосредственно под поверхностью сиденья предусмотрен специальный слой для равномерного распределения температуры, который позволит избежать появления слишком горячих или холодных зон. К сожалению,  пока нет никаких подробностей о типе используемой жидкости, а также способах нагрева и охлаждения. Также возникают вопросы к логичной борьбе с возможными протечками самих трубок.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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