Tesla решила «заново изобрести велосипед» в рамках технологии обогрева и вентиляции кресел: компания запатентовала технологию подогрева и охлаждения на основе циркулирующей жидкости

Немного технологии, сейчас, в современных автомобилях для обогрева кресел используются специальные металлические нити с большим сопротивлением, температура которых повышается при прохождении через них тока. Для охлаждения, в свою очередь, предусмотрены вентиляторы, которые создают поток воздуха.

В свою очередь, Tesla хочет совместить подогрев и охлаждение в единой системе. В кресло предполагается встроить систему трубок, по которым будет прокачиваться жидкость. В зависимости от выбранных настроек она станет нагреваться или охлаждаться. При этом между трубками и непосредственно под поверхностью сиденья предусмотрен специальный слой для равномерного распределения температуры, который позволит избежать появления слишком горячих или холодных зон. К сожалению, пока нет никаких подробностей о типе используемой жидкости, а также способах нагрева и охлаждения. Также возникают вопросы к логичной борьбе с возможными протечками самих трубок.