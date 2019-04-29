Tesla Roadster снова претендует на рекорд

Этот автомобиль еще не представлен официально, однако уже намеревается покорить несколько вершин. Илон Маск заявляет, что новинка станет самым «дальнобойным» электромобилем

Уже стало традицией, что Маск делится деталями об автомобилях в своем твиттере. Согласно его новому твитту, Tesla Roadster сможет проехать без подзарядки более одной тысячи километров. И это на данный момент рекорд дальнобойности среди электромобилей.

Правда, пока в Tesla не называют ни конкретных сроков начала производства "Родстера", ни даты премьеры его серийного образца. Мало что известно и о силовой установке суперкара: сообщалось лишь, что его самую мощную модификацию снабдят тремя электромоторами, которые совокупно смогут развивать тягу более 10 000 Нм. Любопытно, что Tesla уже открыла прием заявок на приобретение Roadster. Стоить электрический суперкар будет около 200 000 долларов, а так называемая стартовая модификация, которую планируется выпустить тиражом не более 1 000 экземпляров, обойдется на 50 000 долларов дороже.