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6 май 2020

Tesla скоро объявит локацию для Cybertruck Gigafactory

Tesla скоро объявит локацию для Cybertruck Gigafactory
Автор фото: фирма-производитель

Tesla сообщила инвесторам, что в течение ближайших трёх месяцев компания примет окончательное решение о локации строительства Cybertruck Gigafactory

Американский производитель электромобилей выходит на финишную прямую с проектом строительства нового завода для производства пикапа: как сообщает издание Electrek, Tesla скоро объявит локацию для Cybertruck Gigafactory. Известно, что компания Илона Маска давно ищет подходящую площадку для фабрики и среди возможных вариантов рассматривались такие города, как Нэшвилл в штате Теннесси, Джоплин в штате Миссури и Уичито в штате Канзас. Точное место может быть объявлено уже в мае, но не позже чем в течение трёх месяцев.

Глава Tesla ранее сообщал, что завод, который получит в честь пикапа название Cybertruck Gigafactory, должен быть расположен на Среднем Западе, поскольку это удобно во всех отношениях — прежде всего в плане логистики, так как фабрика будет выпускать ещё и кроссовер Model Y. Фабрика может обеспечить развитие местной экономики, поэтому Gigafactory является желанной для властей любого из перечисленных штатов.

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