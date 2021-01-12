Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2021

Tesla выпустит дешевый автомобиль

Tesla выпустит дешевый автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Какие признаки можно применить к автомобилю Tesla? Наверняка среди них всех будет стоять слово «дорогой». Впрочем, концерн собирается это исправить, выпустив дешевую версию своего электромобиля.

25 тысяч долларов. Примерно столько будет стоить новинка. Как вы думаете, читатели Motorpage, много это или нет? Учитывая, что цены на самую бюджетную (условно) Model 3 начинаются с 36-38 тысяч, то экономия на лицо. К слову, про Model 3 мы заговорили не случайно – именно на ее базе будет построена новинка. Здесь уже возникает вопрос, за счет чего будет достигнута «бюджетность». Скорее всего, нас ожидают скромные силовые установки с менее емкими батареями. По слухам, запас хода новинки не будет превысит трехсот километрорв.

Впрочем, сейчас все версии являются не более чем гаданием. Какая-либо официальная информация появится только к концу этого года, а сама машина увидит свет лишь в 2022 году. Правда, ранее приводилась информация о том, что самый доступный автомобиль Tesla раньше 2025 года ждать не стоит в принципе.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen хотел купить Tesla

05 января 2021

Tesla собирается покорять Индию

29 декабря 2020

Автомобили Tesla стали музыкантами-виртуозами

28 декабря 2020

Илон Маск продаёт Tesla Apple

23 декабря 2020

Tesla обеспечит своих клиентов бесплатной зарядкой

14 декабря 2020

Профсоюз змей и ящериц заморозил строительство завода Tesla

09 декабря 2020

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 allroad quattro - audi a6 allroad quattro (2020) сила — в привычках Тест драйв
11 января 2021

Audi A6 allroad quattro
"Сила — в привычках"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan (2018) сумел ли volkswagen tiguan развить вездеходные таланты?
Тест драйв
08 января 2021

Volkswagen Tiguan
"Сумел ли Volkswagen Tiguan развить вездеходные таланты?"
Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300 ат6 тонкости генеалогии
Тест драйв
06 января 2021

Lexus NX
"Тонкости генеалогии Lexus NX"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 4 4 4