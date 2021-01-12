Tesla выпустит дешевый автомобиль

Какие признаки можно применить к автомобилю Tesla? Наверняка среди них всех будет стоять слово «дорогой». Впрочем, концерн собирается это исправить, выпустив дешевую версию своего электромобиля.

25 тысяч долларов. Примерно столько будет стоить новинка. Как вы думаете, читатели Motorpage, много это или нет? Учитывая, что цены на самую бюджетную (условно) Model 3 начинаются с 36-38 тысяч, то экономия на лицо. К слову, про Model 3 мы заговорили не случайно – именно на ее базе будет построена новинка. Здесь уже возникает вопрос, за счет чего будет достигнута «бюджетность». Скорее всего, нас ожидают скромные силовые установки с менее емкими батареями. По слухам, запас хода новинки не будет превысит трехсот километрорв.

Впрочем, сейчас все версии являются не более чем гаданием. Какая-либо официальная информация появится только к концу этого года, а сама машина увидит свет лишь в 2022 году. Правда, ранее приводилась информация о том, что самый доступный автомобиль Tesla раньше 2025 года ждать не стоит в принципе.