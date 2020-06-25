Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых машин

Аналитическая фирма J.D. Power опубликовала рейтинг качества новых автомобилей, продающихся на американском рынке. Исследование проводилось с февраля по май 2020 года

Автомобили Tesla первый раз включили в исследование, и марка сразу заняла последнее, 32 место с показателем 250 выявленных жалоб на 100 автомобилей. Однако даже в J.D. Power признали результат Tesla неофициальным — автопроизводитель не даёт разрешение на опрос владельцев электромобилей в 15 штатах, а по правилам рейтинга проверки должны пройти во всех регионах США. Тем не менее, J.D. Power удалось опросить 1250 хозяев машин Tesla в 35 штатах, большая часть из которых владеет Model 3.

Что касается претензий, то в основном новые покупатели электромобилей Tesla жаловались на окраску, плохо состыкованные кузовные элементы и посторонние звуки. В технической части и электронике проблем практически не выявлено.