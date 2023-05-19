Выпуск Tesla Roadster опять переносится

Похоже, что очередная новинка от Tesla разделит судьбу модели Cybertruck, который так и не выбрался из стадии прототипа

Показать свой родстер компания собиралась аж в 2016 году – годом позже был представлен прототип и обозначена дата запуска модели в серийное производство – 2020 год. К сожалению, коронавирус и дефицит микросхем спутали все карты - в результате чего все сроки постоянно сдвигались. В недавнем выступлении Илон Маск и вовсе взял времени с запасом, заявив, что очень надеется поставить родстер на конвейер в конце 2024 года.

Хотя Roadster и должен стать технологическим флагманом компании, он является нишевой моделью, а в последние годы фирма была сосредоточена на наращивании объёмов производства массовых электрокаров – такая позиция тоже повлияла на переносы. О самой машине мы знаем сравнительно немного- компания лишь заявляет удивительные характеристики в разгоне до 100 километров в час – 1.1 секунды.