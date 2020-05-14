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14 май 2020

За Илона Маска вступился президент

За Илона Маска вступился президент

Миллиардер миллиардеру – друг. Дональд Трамп заступился за Илона Маска и поддержал возобновление производства

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере призвал калифорнийские власти немедленно разрешить компании Tesla возобновить производство электромобилей. Илон Маск поблагодарил его за поддержку. Глава Теслы оказался на грани ареста после того, как объявил о перезапуске завода несмотря на запрет властей округа Аламида.

Напомним, что закон штата Калифорния за нарушение санитарных требований предусматривает штраф в размере до одной тысячи долларов в день (73,6 тысячи рублей) или до 90 дней тюремного заключения. Илон Маск возобновил производ¬ство в ночь на 12 мая и предложил властям арестовать его, если они решат помешать работе предприятия. Пока правоохранители никаких действий не предприняли.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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