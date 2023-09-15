Опубликованы первые изображения гибридного Voyah Zhuiguang PHEV

Китайская компания Voyah в преддверии официальной презентации поделилась изображениями нового гибридного седана Zhuiguang

Дизайн гибридной версии практически не отличается от электрического Zhuiguang, который дебютировал в конце прошлого года. Единственная разница - это наличие традиционной решетки радиатора. Вероятно, в салоне изменений также не будет. Напомним, что электрическая версия получила широкую цифровую панель, состоящую из трех экранов диагоналями 12,3 дюйма каждый. Также есть два дополнительных цифровых экрана управления климат-контролем (по одному спереди и сзади). Габариты PHEV версии составляют: 5088/1970/1515 мм., а колесная база - 3000 мм.

Новый Zhuiguang получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с. и два электродвигателя мощностями 177 и 218 л.с. (по одному на каждой оси). Емкость батареи составит 43 кВт*ч. Заявленный запас хода в гибридном режиме - 1227 км (на электротяге - 262 км).