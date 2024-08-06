Представлен электрокроссовер Voyah Zhiyin с запасом хода в 901 км

Компания Voyah представила новый электрический кроссовер Zhiyin. Данная модель станет самой глобальной и будет продаваться в большем количестве стран, чем другие автомобили бренда. Также ждем новинку и в России

Voyah Zhiyin - это среднеразмерный кроссовер длинной 4725 и колесной базой в 2900 мм. Ширина и высота равны 1900 и 1636 мм соответственно. Дизайн автомобиля достаточно оригинальный, но трудно назвать его примечательным среди других китайских электрокаров. При этом самым интересным элементом во внешности оказались черные колесные диски с заглушками с чешуйчатой текстурой. Интерьер минималистичный. На передней панели установлен крупный экран информационно-развлекательной системы. Также здесь есть и узкий экранчик “приборки”. Отмечается, что начинка всех систем Zhiyin была разработана компанией Huawei.

Кроссовер будет продаваться только как электрокар с одним или двумя электромоторами. В первом случае мощность двигателя составляет 292 л.с. или 313 л.с. в зависимости от комплектации. Также покупателям предложат выбрать батарею на 77 кВт*ч или 109 кВт*ч. Запас хода - 625 и 901 км соответственно. Двухмоторная модификация оснащена двумя двигателями по 218 л.с. спереди и сзади. Привод - полный. Судя по опубликованным данным, такой версии положена батарея на 77 кВт*ч с запасом хода в 570 км.