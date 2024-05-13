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13 май 2024

Рассекречена новая модель от Voyah - электрический кроссовер Zhiyin

Рассекречена новая модель от Voyah - электрический кроссовер Zhiyin
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал данные по новому кроссоверу Voyah Zhiyin (с корейского можно перевести как “близкий друг”). Это будет самый доступный электромобиль бренда с тремя вариантами силовых установок

По габаритам Zhiyin меньше официально представленного на российском рынке кроссовера Free: 4725/1900/1636 мм., при колесной базе в 2900 мм. Судя по опубликованным изображениям, новинка зарегистрирована с двумя дизайнами передней части. Одна из них получит ярко выраженную вставку под решетку радиатора, а другая ее полностью лишена. Кроме того, кроссоверу предложат два дизайна 20-дюймовых колесных дисков и двухцветное оформление кузова с черной крышей. Внутри все достаточно стандартно для современных электромобилей. На передней панели имеется широкий экран мультимедийной системы, центральный тоннель получил две платформы для беспроводной зарядки, а рулевое колесо слегка приплюснуто в нижней части. Отмечается, что за работу системы отвечает операционная система HarmonyOS от Huawei. Оснащение будет также включать комплекс интеллектуальных ассистентов Qiankun.

Стандартная комплектация Zhiyin получит один электромотор мощностью 292 л.с. В версии подороже - двигатель на 313 л.с. Флагманская полноприводная модификация получит два электромотора на 218 л.с. Заявленная максимальная скорость - 218 км/ч. Все версии получит аккумуляторы от CALT, но емкость и запас хода пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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