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30 янв 2025

В России начали собирать автомобили марки Voyah

В России начали собирать автомобили марки Voyah
Автор фото: фирма-производитель

На Липецком заводе «Моторинвест» стартовал выпуск гибридных кроссоверов Voyah Dream и Voyah Free. Цены на автомобили пока не раскрываются, но ожидаем, что они будут меньше актуальных

При этом производитель подтвердил, что обе модели войдут в государственную программу льготного автолизинга. Примечательно, что гибридный кроссовер i-SPACE, который также собирается на липецком заводе, пока не вошел в программу субсидирования. В компании объясняют это тем, что на данный момент i-SPACE уже является самым доступным семиместным гибридом на российском рынке.

Напомним, что в конце 2024 года «Моторинвест» заключил специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом и правительством Липецкой области. Этот контракт позволит предприятию получать промышленные субсидии, что сделает гибридные автомобили Evolute и Voyah более конкурентоспособными по цене, по сравнению с импортными аналогами.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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