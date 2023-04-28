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28 апр 2023

В Россию едет Voyah Passion

В Россию едет Voyah Passion
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд электромобилей VOYAH объявляет комплектации нового флагманского седана PASSION, ставшего третьей моделью в продуктовой линейке VOYAH

На российском рынке VOYAH PASSION будет представлен в двух модификациях: с батареей емкостью 82 кВт•ч, позволяющей электрокару без дополнительной зарядки преодолевать расстояние в 483 км, а также с более мощным аккумулятором на 109 кВт•ч и увеличенным до 608 км запасом хода. При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея пополняется от 20% до 80% за 30 минут, а при медленной зарядке переменным током 80-процентный уровень достигается за 5,2 часа.

Что касается силовой установки, то она состоит из двух электромоторов, которые в совокупности развивают 510 лошадиных сил. До сотни автомобиль способен разогнаться за 3.5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
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