Voyah готовит флагманский электрокроссовер Taishan мощностью 671 л.с. и запасом хода 700 км

Китайский бренд Voyah (входит в концерн Dongfeng) опубликовал тизеры нового кроссовера под кодовым названием Taishan. Это будет новый флагман марки и выйдет на рынок в четвертом квартале 2025 года

Taishan – это полноразмерный кроссовер длиной 5,3 метра и колесной базой 3,1 метра. Салон рассчитан на шесть человек по схеме 2+2+2. Новинка получит систему Huawei Qiankun ADS 4.0 Ultra, работающую в паре с четырьмя лидарами. Это автопилот третьего уровня, способный управлять автомобилем без участия водителя.

На данный момент известно, что модель будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью 671 л.с. и запасом хода 700 км по циклу CLTC. Заявленный разгон до «сотни» – 4 с. Также на рынке должна появится гибридная версия, но ее технические характеристики пока держат в секрете.