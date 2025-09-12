Новый флагман Voyah Taishan бросит вызов Rolls-Royce

Китайский бренд Voyah, принадлежащий корпорации Dongfeng, готовит к выходу свой новый флагманский кроссовер Taishan. Мировая премьера намечена на четвертый квартал 2025 года. В российском офисе марки не исключают, что новинка доберется и до нашего рынка

Длина модели составляет 5230 мм, а колесная база — 3120 мм. Внешне модель выделяется крупной решеткой радиатора с вертикальными прорезями как у Rolls-Royce, двухъярусной оптикой и 22-дюймовыми колесными дисками. Отдельное внимание привлекают дверные ручки со «звездной» подсветкой.

Кроссовер получил подключаемую гибридную силовую установку, которая включает два электромотора и 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. Емкость батареи — 65 кВт*ч. На электротяге Taishan способен проехать до 300 км, а в гибридном режиме запас хода достигает 1120 км. В добавок ко всему, Voyah Taishan оснащен пилотом третьего уровня от Huawei, который работает при помощи 30 камер и датчиков, а также 4 лидаров.