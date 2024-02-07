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7 фев 2024

Известны технические характеристики обновленного Zeekr 001

Известны технические характеристики обновленного Zeekr 001
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг в рамках регистрации Zeekr 001 на местном рынке опубликовал ряд технических характеристики обновленной модели

Стало известно, что автомобиль будет предложен с двумя вариантами силовой установки. Стандартная заднеприводная версия получила электромотор мощностью 421 л.с. Она будет комплектоваться аккумулятором емкостью 95 кВт*ч (LFP) или 100 кВт*ч (NMC). Запас хода составит 722 и 750 км соответственно. Полноприводная модификация будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 789 л.с. (дополнительный электродвигатель спереди на 367 л.с.). Такая версия комплектуется теми же аккумуляторами, а запас хода составит 675 км и 705 км в зависимости от батареи.

Фактически рестайлинговый Zeekr 001 внешне будет отличаться только оформлением передних бамперов и слегка иной формой задней оптики. Габариты: 4977/1999/1545 мм при колесной базе в 3005 мм. Официальной информации об оснащении пока не поступало. Известно только, что автомобиль оборудован опциональным датчиком LiDAR, получит новые дизайны колесных дисков и варианты цветов кузова.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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