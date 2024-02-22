Обновленный Zeekr 001 выходит на рынок

Китайская компания Zeekr в этом месяце начнет продажи обновленного электрического лифтбека 001. Автомобиль получит улучшенные батареи и более мощную силовую установку

В плане дизайна ничего кардинально не изменилось. Единственное, на крыше теперь установлен датчик LiDAR, а также автомобиль получил новые легкосплавные колесные диски. Габариты Zeekr 001: 4977/1999/1545 мм., при колесной базе в 3005 мм. Внутри также устанавливается 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Он может поворачиваться как в сторону водителя, так и в сторону пассажира. За управление всех систем отвечает чип Qualcomm 8295.

Главное обновление касается технической составляющей. Теперь электромобиль поддерживает 800-вольтовую систему быстрой зарядки, которая позволит “заправляться” с 10% до 80% всего за 15 минут. Стандартная одномоторная версия теперь оснащается электромотором мощностью 421 л.с. А мощность 2-моторной полноприводной версии увеличилось до 788 л.с. Такая модификация позволит набрать “сотню” за 3,3 с. Запас хода составляет 626 км и 750 км соответственно.