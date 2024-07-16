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16 июл 2024

Обновленный Zeekr 009 выходит на рынок Гонконга

Обновленный Zeekr 009 выходит на рынок Гонконга

Марка Zeekr объявила о старте продаж обновленного вэна 009, которые начнутся 19 июля в Гонконге. Автомобиль получил несколько доработок в дизайне и оснащении. Предполагается, что стоимость будет начинаться от 500 000 юаней (примерно 6 000 000 рублей)

Теперь обновленная модель доступна не только с 4 или 6 сиденьями, но также и с 7-местным салоном (по формуле 2+2+3). Между кресел второго ряда имеется небольшой проход, что облегчает доступ к сиденьям третьего ряда (у 6-местного такого нет). Габариты при этом остаются прежними: 5217/2024/1812 мм., при колесной базе в 3205 мм. Узнать обновленный Zeekr 009 можно по более обильному хрому и отсутствию антенны-плавника (она теперь интегрирована в спойлер над дверью багажника). Датчик лидар теперь имеется и в самых доступных версиях. Помимо этого, покупателям предложен кузов в новых цветах: лазурно-серый и зеленый.

Заднеприводный Zeekr 009 получил один электромотор мощностью 340 л.с. или 421 л.с. в зависимости от комплектации. Полноприводная модификация оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 612 л.с. или 788 л.с. для флагмана под наименованием Glory.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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