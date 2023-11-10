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10 ноя 2023

Опубликованы официальные изображения Zeekr 007

Опубликованы официальные изображения Zeekr 007
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Zeekr, входящая в концерн Geely, опубликовала изображения нового электрического седана 007. Предварительные продажи в Китае начнутся на следующей неделе

Главная фишка автомобиля - это дизайн, к которому приложил руку Стефан Силафф, ранее работающий в Audi и Mercedes-Benz. Привлекают внимание полностью стеклянная крыша и передние фары, выполненные в виде цифровой панели с яркими диодами. Рисунок и цвет светящихся элементов меняется в зависимости от ситуации на дороге. К премьеру, они могут загораться синим цветом во время парковки.

Zeekr 007 сконструирован на платформе PMA2+ (SEA). Габариты: 4865/1900/1450 мм с колесной базой 2928 мм. Автомобиль получил автопилот с тремя датчиками LiDAR, а за работу электроники отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.

Zeekr 007 комплектуется одним электромотором мощностью 204 л.с. И 350 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 6,5 с. Отмечается, что зарядка аккумуляторов с 0 до 100% занимает всего 30 минут. 
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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