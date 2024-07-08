Появились первые изображения нового кроссовера Zeekr Ark

Китайская марка Zeekr опубликовала первые изображения своей новой модели кроссовера под неофициальным названием Ark (кодовое имя - CX1E)

Сперва отметим, что Zeekr Ark - это фактически первый полноценный кроссовер марки, длина которого может достигать 5 метров. Более компактный Zeekr X длиной в 4,5 метра, в расчет не берем. Ark пока скрывается под камуфляжем, но некоторые элементы дизайна заметить можно. Автомобиль получит уже знакомую по всем моделям Zeekr переднюю светотехнику, лидар на крыше, скрытые дверные ручки, узкий воздухозаборник на переднем бампере и тонкие полосы задних стоп-сигналов. Изображений салона пока нет.

Ark будет оснащаться электрической силовой установкой и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Скорее всего, будут и полноприводные модификации с двумя электромоторами. По предварительным данным, запас хода на полном заряде составит 700 км.