Появились первые официальные изображения минивена Zeekr MIX

Zeekr поделилась первыми изображениями своей новой электрической модели - минивен MIX. Ожидается, что презентация автомобиля состоится в Пекине в конце следующего месяца

Благодаря новым изображениям мы узнали, что минивэн получит спереди светодиодную панель под названием Zeer Stargate диагональю 90 дюймов. Этот “интеллектуальный” экран состоит из 1711 светодиодных элементов с максимальной яркостью в 10 000 нит, как у самых современных телевизоров. На дисплей можно выводить различные изображения, включая надписи или предупреждающие знаки для пешеходов.

Также стало известно, что автомобиль будет предложен с 5- или 6-местным салоном. При этом отмечается, что дверь со стороны водителя будет открываться традиционным способом, а со стороны пассажиров она будет раздвижная. Автомобиль получил панорамную крышу с люком и 19 или 20-дюймовые колесные диски.

Пока известно, что MIX будет оснащен одним электродвигателем мощностью 422 л.с. Привод - задний. Другие технические характеристики не раскрываются. Максимальная скорость составит 180 км/ч.

