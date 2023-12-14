Раскрыты все технические характеристики нового Zeekr 007

Китайский Минпромторг раскрыл все технические характеристики нового электрического седана Zeekr 007. Полноценные продажи стартуют уже в следующем месяце

Стало известно, что Zeekr 007 получит три уровня оснащения. Стандартная заднеприводная версия получит один электромотор мощностью 310 кВт (421 л.с.). На выбор будут предложены две батареи: LFP емкостью 75,6 кВт*ч и NMC на 100 кВт*ч. Запас хода составит 688 и 870 км соответственно.

Полноприводная модификация получит два электромотора суммарной мощностью 475 кВт (646 л.с.). В данном случае автомобиль будет комплектоваться только батареей на 100 кВт*ч, но из за высокой энергопотребляемости системы запас хода сократится до 723-770 км.

В основе конструкции Zeekr 007 лежит платформа PMA2+ (SEA). Габариты автомобиля достаточно внушительные: 4865/1900/1450 мм при колесной базе в 2928 мм. Автомобиль получил автопилот с тремя датчиками LiDAR, а за работу электроники отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295. Оснащение также включает изогнутую цифровую панель приборов и 15-дюймовый экран мультимедийной системы.

