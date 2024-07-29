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29 июл 2024

В “серых” Zeekr заблокируют мультимедийную систему

В “серых” Zeekr заблокируют мультимедийную систему

Компания Zeekr рассказала, что намерена блокировать мультимедийные системы на неофициально проданных моделях, произведенных после 15 июля 2024 года

С такой проблемой могут столкнуться те владельцы Zeekr, чей автомобиль был приобретен в Китае, а после привезен в Россию. Поскольку изначально выпущенные автомобили были предназначены для китайского рынка, компания может отследить местонахождение конкретного экземпляра и отправить уведомление водителю. В сообщении будет указано, что автомобиль находится вне зоны официального обслуживания, которая была указана в договоре на покупку. Если владелец проигнорирует уведомление, то компания автоматически отключит большую часть функций мультимедийной системы.

Официально марка Zeekr не представлена на российском рынке, а продажа моделей осуществляется по параллельному импорту. Соответствующая мера предназначена для поддержки официальных поставок, в первую очередь, в Казахстан и ОАЭ. Информации о том, как обойти блокировку на Zeekr, на данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
tengriauto

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