Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2023

В Китае стартовали продажи электроседана Zeekr 007 с возможностью подзарядки на 615 км за 15 минут

В Китае стартовали продажи электроседана Zeekr 007 с возможностью подзарядки на 615 км за 15 минут
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Zeekr, входящая в концерн Geely, объявила о старте продаж нового электрического седана 007. Цены на родине начинаются от 209 900 юаней (2 687 000 рублей)

В основе конструкции Zeekr 007 лежит платформа PMA2+ (SEA). Габариты автомобиля достаточно внушительные: 4865/1900/1450 мм. при колесной базе в 2928 мм. Дизайн новинки выполнен в оригинальном стиле, который значительно отличается от других моделей бренда. К созданию образа 007 приложил руку Стефан Силафф, ранее работающий в Audi и Mercedes-Benz. Главная фишка автомобиля - установленный спереди 90-дюймовый ЖК-экран, дополненный узкой полосой диодных фар. На него можно выводить различные надписи как для приветствия участников дорожного движения, так и для предупреждения пешеходов. В салоне на передней панеле расположился 15,05-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая. Оснащение включает и 35,5-дюймовый проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Zeekr 007 получил автопилот с тремя датчиками LiDAR, а за работу всей электроники отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.

Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 421 л.с. (310 кВт) и 440 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 75,6 кВт*ч (Golden Brick), обеспечивающая максимальный запас хода в 688 км. За доплату доступна батарея на 100 кВт*ч (Qilin) с запасом хода - 870 км. За 15 минут зарядки аккумуляторы способны обеспечить запас хода в 500 и 615 км соответственно. Полноприводная модификация получила два электромотора суммарной мощностью 646 л.с. (475 кВт) и 710 Нм крутящего момента. Такая версия тоже оснащена батареями на 75,6 кВт*ч или 100 кВт*ч. Но из за высокой энергопотребляемости системы запас хода сократится до 616 и 770 км соответственно. Отмечается, что заднеприводный  Zeekr 007 может разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с., а полноприводная версия за 2,84 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Корея расширяет запрет на экспорт автомобилей в Россию

27 декабря 2023

Zeekr представила “золотую” батарею, которую можно зарядить на 500 км за 15 минут

15 декабря 2023
Zeekr 007

Раскрыты все технические характеристики нового Zeekr 007

14 декабря 2023
Zeekr 007

Опубликованы официальные изображения Zeekr 007

10 ноября 2023
Zeekr 001 FR

В России уже можно заказать новый Zeekr 001 FR

27 октября 2023
Zeekr 001 FR

Zeekr 001 FR готов к старту продаж

24 октября 2023

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) «бережём природу по-китайски» Тест драйв
23 декабря 2023

Chery Tiggo 7
"«Бережём природу по-китайски»"
Suzuki Vitara - suzuki vitara hybrid (2020) красный ответ «зелёной» повестке
Тест драйв
16 декабря 2023

Suzuki Vitara
"Красный ответ «зелёной» повестке"
Geely Coolray - geely coolray (2023) что изменил рестайлинг
Тест драйв
09 декабря 2023

Geely Coolray
"Что изменил рестайлинг"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 2 2