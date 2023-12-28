В Китае стартовали продажи электроседана Zeekr 007 с возможностью подзарядки на 615 км за 15 минут

Китайская компания Zeekr, входящая в концерн Geely, объявила о старте продаж нового электрического седана 007. Цены на родине начинаются от 209 900 юаней (2 687 000 рублей)

В основе конструкции Zeekr 007 лежит платформа PMA2+ (SEA). Габариты автомобиля достаточно внушительные: 4865/1900/1450 мм. при колесной базе в 2928 мм. Дизайн новинки выполнен в оригинальном стиле, который значительно отличается от других моделей бренда. К созданию образа 007 приложил руку Стефан Силафф, ранее работающий в Audi и Mercedes-Benz. Главная фишка автомобиля - установленный спереди 90-дюймовый ЖК-экран, дополненный узкой полосой диодных фар. На него можно выводить различные надписи как для приветствия участников дорожного движения, так и для предупреждения пешеходов. В салоне на передней панеле расположился 15,05-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. “Приборка” также цифровая. Оснащение включает и 35,5-дюймовый проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Zeekr 007 получил автопилот с тремя датчиками LiDAR, а за работу всей электроники отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295.

Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 421 л.с. (310 кВт) и 440 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 75,6 кВт*ч (Golden Brick), обеспечивающая максимальный запас хода в 688 км. За доплату доступна батарея на 100 кВт*ч (Qilin) с запасом хода - 870 км. За 15 минут зарядки аккумуляторы способны обеспечить запас хода в 500 и 615 км соответственно. Полноприводная модификация получила два электромотора суммарной мощностью 646 л.с. (475 кВт) и 710 Нм крутящего момента. Такая версия тоже оснащена батареями на 75,6 кВт*ч или 100 кВт*ч. Но из за высокой энергопотребляемости системы запас хода сократится до 616 и 770 км соответственно. Отмечается, что заднеприводный Zeekr 007 может разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с., а полноприводная версия за 2,84 с.