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18 янв 2024

В Китае заметили новый минивэн от Zeekr

В Китае заметили новый минивэн от Zeekr

Китайская компания Zeekr вывела на тест новый электрический минивэн, который на данный момент фигурирует под кодовым обозначением 2M2E. Шпионы смогли запечатлеть автомобиль в камуфляже

Данная модель производится совместно с компанией Waymo (подразделение Google), которая занимается разработкой беспилотных автомобилей. В основу дизайна лег концепт Zeekr M-Vision, показанный на автосалоне в Гуанчжоу в 2022 году. В отличии от прототипа, серийная версия лишена датчика лидара на крыше и ряда камер, что указывает на ограниченные возможности функции автопилота в автомобиле.

Zeekr 2M2E сконструирован на платформе Geely SEA-M и достигает в длину примерно 4,6 метра. Салон рассчитан на 5 посадочных мест. О силовой установке пока ничего неизвестно, но предполагается, что автомобиль будет иметь ту же архитектуру, работающую под напряжением в 800 В, что и седан Zeekr 007. Это, вероятно, одномоторная версия с 422-сильным электродвигателем или полноприводная модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 646 л.с.  

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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