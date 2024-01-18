В Китае заметили новый минивэн от Zeekr

Китайская компания Zeekr вывела на тест новый электрический минивэн, который на данный момент фигурирует под кодовым обозначением 2M2E. Шпионы смогли запечатлеть автомобиль в камуфляже

Данная модель производится совместно с компанией Waymo (подразделение Google), которая занимается разработкой беспилотных автомобилей. В основу дизайна лег концепт Zeekr M-Vision, показанный на автосалоне в Гуанчжоу в 2022 году. В отличии от прототипа, серийная версия лишена датчика лидара на крыше и ряда камер, что указывает на ограниченные возможности функции автопилота в автомобиле.

Zeekr 2M2E сконструирован на платформе Geely SEA-M и достигает в длину примерно 4,6 метра. Салон рассчитан на 5 посадочных мест. О силовой установке пока ничего неизвестно, но предполагается, что автомобиль будет иметь ту же архитектуру, работающую под напряжением в 800 В, что и седан Zeekr 007. Это, вероятно, одномоторная версия с 422-сильным электродвигателем или полноприводная модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 646 л.с.