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24 окт 2023

Zeekr 001 FR готов к старту продаж

Zeekr 001 FR готов к старту продаж
Автор фото: фирма-производитель

Компания Zeekr, входящая в концерн Geely, выпустила первую серийную партию “заряженных” версий электрического лифтбэка Zeekr 001 под названием FR

Zeekr 001 FR отличается от стандартной версии наличием аэродинамических обвесов, спойлером на дверце багажника и спортивными бамперами. Известно, что автомобиль оборудован карбон-керамическими тормозными дисками Brembo с 10-поршневыми суппортами AP Racing. Также улучшена операционная система - Zeekr OS 5.0.

На данный момент официальная стоимость автомобиля пока не была названа. Предполагается, что цена будет начинаться от 1 000 000 юаней (12 922 000 рублей). В основе конструкции данной версии лежит модернизированная платформа SEA. Zeekr 001 FR оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1247 л.с. Разгон до «сотни» составит 2,37 с. Максимальная скорость - 280 км/ч. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 100 кВт*ч. Запас хода пока не известен.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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