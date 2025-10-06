Zeekr показал интерьер обновленной модели 001

Компания Zeekr раскрыла интерьер и технические характеристики обновленного лифтбека Zeekr 001. Продажи стартуют в Китае 11 октября

Судя по опубликованной информации, ключевые изменения сосредоточились в салоне. Внутри появился более крупный экран мультимедийной системы диагональю 16 дюймов с разрешением 3,5K, а размер проекционного дисплея увеличился до 39,3 дюймов. Информационно-развлекательная система работает на новой платформе седьмого поколения. В оснащение теперь также входит более продвинутая аудиосистема с 29 динамиками. Для задних пассажиров заявлена оттоманка для ног и возможность откидывать спинку сиденья практически в лежачее положение. Панорамная крыша получила уникальный эффект звездного неба, рисунок которого можно изменять через сенсорное управление. Отделка интерьера выполнена кожи Nappa и алькантары.

Также есть изменения и в силовой установке. Известно, что базовая версия получила электромотор мощностью 503 л.с. Привод может быть только задний. На выбор будет предложен аккумулятор емкостью 95 или 103 кВт*ч. Запас хода – 710 и 810 км соответственно. Самая дорогая полноприводная модификация оснащена двумя электродвигателями на 925 л.с. Запас хода в зависимости от батареи составит от 640 до 762 км. Заявленный разгон до «сотни» – 2,83 с. Максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.