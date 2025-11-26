Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

Производитель решил заменить использовавшуюся ранее систему Mobileye на современный комплекс G-Pilot H7, созданный инженерами Geely. Главным техническим отличием стала установка процессора Nvidia Drive Thor-U с производительностью 700 TOPS, что в десятки раз превышает возможности прежнего чипа

Процедура обновления окажется весьма трудоемкой. Специалистам предстоит заменить около 60 компонентов, переустановить часть электропроводки и заново перенастроить электронные системы. На работы и последующую настройку потребуется примерно 20 часов. Установить новую систему смогут только владельцы автомобилей, оснащенных лидарами.

Стоимость оборудования оценивается более чем в 30 тысяч юаней (330 000 рублей). Однако производитель готов снизить цену при достаточном количестве желающих. Для владельцев Zeekr 001 обновление будет стоить 13,5 тысячи юаней (150 000 рублей) при наборе не менее трех тысяч заявок. Владельцам Zeekr 009 предложат цену 18 500 юаней (205 000 рублей), если заявку оформляют более 1,5 владельцев. В Китае насчитывается около 70 000 электрокаров 001 и 009, которые потенциально могут пройти модернизацию.