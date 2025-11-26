Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2025

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно
Автор фото: фирма-производитель

Производитель решил заменить использовавшуюся ранее систему Mobileye на современный комплекс G-Pilot H7, созданный инженерами Geely. Главным техническим отличием стала установка процессора Nvidia Drive Thor-U с производительностью 700 TOPS, что в десятки раз превышает возможности прежнего чипа

Процедура обновления окажется весьма трудоемкой. Специалистам предстоит заменить около 60 компонентов, переустановить часть электропроводки и заново перенастроить электронные системы. На работы и последующую настройку потребуется примерно 20 часов. Установить новую систему смогут только владельцы автомобилей, оснащенных лидарами.

Стоимость оборудования оценивается более чем в 30 тысяч юаней (330 000 рублей). Однако производитель готов снизить цену при достаточном количестве желающих. Для владельцев Zeekr 001 обновление будет стоить 13,5 тысячи юаней (150 000 рублей) при наборе не менее трех тысяч заявок. Владельцам Zeekr 009 предложат цену 18 500 юаней (205 000 рублей), если заявку оформляют более 1,5 владельцев. В Китае насчитывается около 70 000 электрокаров 001 и 009, которые потенциально могут пройти модернизацию.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zeekr 001

Zeekr показал интерьер обновленной модели 001

06 октября 2025
Zeekr X

Zeekr выводит на рынок бюджетную версию электрокроссовера X

02 ноября 2024
Zeekr Mix (2025)

Zeekr Mix готовится к рыночному дебюту на родине

23 октября 2024
Zeekr 7X (2025)

Представлен электрический кроссовер Zeekr 7X с запасом хода в 780 км

30 августа 2024
Zeekr 7X

Zeekr показал некоторые детали интерьера 7X перед премьерой

27 августа 2024
Zeekr 007

Zeekr выпустит универсал на базе модели 007 в следующем году

23 августа 2024

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 1