Zeekr показал некоторые детали интерьера 7X перед премьерой

30 августа компания Zeekr представит на автосалоне в Чэнду новый кроссовер под названием 7X. В преддверии презентации в сети были опубликованы изображения деталей интерьера будущей новинки

На фотографиях можно увидеть пять ключевых элементов салона. Автомобиль получит крупный экран мультимедийной системы, под которым будет располагаться блок из “горячих” клавишь и две платформы беспроводной зарядки. Центральный тоннель минималистичный, здесь есть два отсека для разной мелочевки. Также показали колонку фирменной аудиосистемы Zeekr Sound и характерные отверстия на сиденьях, намекающие на функцию вентиляции. Отделка выполнена из кожзама и множества хромированных вставок.

Известно, что габариты Zeekr 7X составляют 4825 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1666 мм в высоту. Колесная база - 2925 мм. Стандартная версия получила электромотор мощностью 422 л.с.. Привод - задний. Модификация подороже оборудована дополнительным передним электродвигателем на 224 л.с. Привод - полный. Также будет предложен выбор из двух батарей емкостями 75 и 100 кВт*ч. Запас хода пока не раскрывается.