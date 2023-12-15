Zeekr представила “золотую” батарею, которую можно зарядить на 500 км за 15 минут

Китайская компания Zeekr представила новый литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор, который получил название Golden "Brick" (Золотой Кирпич). Первый автомобиль с новым аккумулятором станет Zeekr 007

Согласно опубликованной информации, Golden "Brick" является первым LFP с полезной емкостью в 83,7%, когда в среднем для таких типов батарей данный показатель не превышал 66%. Ее пиковая мощность составляет 500 кВт, а автомобиль с такой батарее способен заряжаться от 10% до 80% всего за 15 минут (такого уровня зарядки хватит на преодоление до 500 км).

В сопроводительной презентации компания выпустила небольшой ролик, где проводится краш-тест батареи. Golden "Brick" смог выдержать температуру в 1000°C, пережил погружение под воду на 48 часов и самое интересное, показал работоспособность в температурах в -40°C.