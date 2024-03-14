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14 мар 2024

Рассекречен новый Zeekr MIX. Это минивэн

Рассекречен новый Zeekr MIX. Это минивэн
Автор фото: фирма-производитель

Китайский минпромторг опубликовал изображения и некоторые технические характеристики новой модели марки Zeekr. Это компактный электрический минивэн под названием MIX

Дизайн новинки вдохновлен концептом M-Vision. У автомобиля идентичная форма кузова, есть черная полоса с интегрированной передней оптикой, а также пластиковый обвес. Однако серийная версия в начальной комплектации будет лишена большей части датчиков, радаров и камер, что говорит об ограниченных возможностях автопилота. Габариты MIX: 4688/1995/1755 мм., колесная база - 3008 мм. Судя по ранее опубликованных шпионским изображениям салона, автомобиль получит широкую переднюю панель с выпирающей частью посередине. На ней расположился крупный экран мультимедийной системы. Отдельная цифровая приборка также имеется. Салон рассчитан на пять посадочных мест.

Известно, что Zeekr MIX получит электромотор мощностью 422 л.с. Этот же двигатель устанавливается на Zeekr 007. Привод - задний. Также можно предположить, что в полноприводной модификации минивэн оснастят двумя электродвигателями суммарной мощностью 646 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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