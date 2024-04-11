Zeekr выводит на рынок роскошную 4-местную версию минивена 009

Китайская компания Zeekr в этом месяце начнет продажи самой роскошной версии минивена 009 под названием Glory Edition

Главным атрибутом такой комплектации является два больших задних кресла, которые оборудованы всеми возможными технологиями, включая обогрев, массаж и вентиляцию. На общем подлокотнике между ними есть сенсорный дисплей управления всеми этими функциями. Напротив кресел установлена широкая плазма мультимедийной системы. Узнать данную версию можно по полностью черной решетке радиатора и оригинальным колесным дискам. Более того, если судить по данным китайского Минпромторга, Glory Edition будет слегка отличаться габаритами от стандартной версии: длинна - 5217 мм., ширина - 2024 мм., и высота - 1812 мм.

Никаких изменений в силовой установки нет. Zeekr 009 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 455 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Возможно, у новой версии будет другая батарея, поскольку ее емкость пока держится в секрете. С другой стороны, стандартный 009 комплектуется аккумулятором на 116 кВт* или 140 кВт*ч. Запас хода - 702 и 822 км соответственно.