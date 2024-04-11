Автомобильный портал Motorpage
11 апр 2024

Zeekr выводит на рынок роскошную 4-местную версию минивена 009

Zeekr выводит на рынок роскошную 4-местную версию минивена 009
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Zeekr в этом месяце начнет продажи самой роскошной версии минивена 009 под названием Glory Edition

Главным атрибутом такой комплектации является два больших задних кресла, которые оборудованы всеми возможными технологиями, включая обогрев, массаж и вентиляцию. На общем подлокотнике между ними есть сенсорный дисплей управления всеми этими функциями. Напротив кресел установлена широкая плазма мультимедийной системы. Узнать данную версию можно по полностью черной решетке радиатора и оригинальным колесным дискам. Более того, если судить по данным китайского Минпромторга, Glory Edition будет слегка отличаться габаритами от стандартной версии: длинна - 5217 мм., ширина - 2024 мм., и высота - 1812 мм.

Никаких изменений в силовой установки нет. Zeekr 009 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 455 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Возможно, у новой версии будет другая батарея, поскольку ее емкость пока держится в секрете. С другой стороны, стандартный 009 комплектуется аккумулятором на 116 кВт* или 140 кВт*ч. Запас хода - 702 и 822 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zeekr 001

Zeekr 001 стал электромобилем с самой быстрой зарядкой в Китае

03 апреля 2024
Zeekr MIX

Появились первые официальные изображения минивена Zeekr MIX

25 марта 2024
Zeekr MIX

Рассекречен новый Zeekr MIX. Это минивэн

14 марта 2024
Zeekr 001

Обновленный Zeekr 001 выходит на рынок

22 февраля 2024
Zeekr 001

Известны технические характеристики обновленного Zeekr 001

07 февраля 2024

В Китае заметили новый минивэн от Zeekr

18 января 2024

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS5 - hongqi hs5 (2023) c чувством собственного достоинства Тест драйв
09 апреля 2024

Hongqi HS5
"C чувством собственного достоинства"
Lada Vesta - lada vesta 1.8 evo at (2023) возвращение в город
Тест драйв
05 апреля 2024

Lada Vesta
"Возвращение в город"
BAIC X35 - baic x35 (2023) простота – лучше
Тест драйв
01 апреля 2024

BAIC X35
"Простота – лучше"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 6 2