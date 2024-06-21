Zeekr запретил продавать свои автомобили в России и Белоруссии

Марка Zeekr дала запрет китайским дилерам на экспорт своих автомобилей на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь. Запрет будет действовать с конца этого месяца. Однако вероятней всего, автомобили марки Zeekr продолжат продавать несмотря на ограничения

На самом деле, Zeek никогда не был официально представлен в России. Поставки автомобилей продолжают осуществляться по параллельному импорту. Отмечается, что запрет на продажи не сильно повлияет на них, поскольку автомобили будут ввозиться на территорию РФ через физлиц. Не известно, как именно компания может повлиять на китайских граждан, которые захотят перепродать в РФ недавно купленный Zeerk.

В Беларуси ситуация с Zeekr обстоит иначе. В марте этого года в Минске китайская марка открыла свой первый официальный салон. Как сообщил белорусский дилер, никаких запретов на официальные продажи со стороны китайской компании не поступало. Ограничения также, как и в России, коснутся только автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Что касается санкций в отношении тех, кто вопреки запрету приобретет такой Zeekr со следующего месяца, то компания грозит отключить мультимедийную систему.