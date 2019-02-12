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12 фев 2019

Немецкий заряд

Немецкий заряд
Автор фото: фирма-производитель

Совсем немного времени прошло с момента премьеры новой BMW 7-Series, а тюнинг-ателье не сидят сложа руки и презентуют свои проекты, созданные на базе новой “семёрки”

Сегодня речь пойдёт про ателье Alpine, которое сотворило некоторое чудо. Мастера ателье, оставив, стандартный мотор, заставили машину ехать куда быстрее своего базового аналога. Причиной тому стали перенастройка коробки передач (8-ступенчатый автомат) и новая выпускная система. В результате, автомобиль способен разогнаться до ста километров в час за три с половиной секунды, а его максимальная скорость увеличилась на двадцать километров и теперь составляет 310 километров в час.

Alpina B7 xDrive (именно так обозначается модель) получила модернизированные четырехпоршневые тормозные механизмы, спортивные покрышки от Michelin с 20-дюймовыми дисками, перенастроенную систему полного привода, а также адаптивную пневматическую подвеску спереди и сзади. Также у автомобиля была улучшена шумоизоляция и переработан салон, который отделали кожей ручной выделки.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Yandex

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